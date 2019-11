Paura davanti al Cup di via Colombo: attraversa sulle strisce e viene travolto da un'auto

Sul parabrezza è evidente il cratere dell'impatto. Paura nella tarda mattinata di lunedì per un anziano investito da un'auto. L'incidente si è verificato poco prima delle 11.30 in via Colombo, all'altezza del Cup. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'uomo - proveniente dall'area dei Portici, era sceso dalla bici per attraversare sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da una "Ford Fiesta", condotta da una donna, che procedeva verso la stazione ferroviaria. Il malcapitato ha impattato sul parabrezza, infrangendolo, per poi esser scaraventato dalla forza dell'urto contro un palo della segnaletica stradale.

Nonostante la gravità del sinistro l'anziano non ha mai perso conoscenza. I primi ad intervenire sul posto, insieme al personale sanitario del 118, sono stati gli agenti della Polfer ed un automobilista dal grande senso civico che non ha esitato a dare assistenza alla persona sanguinante. L'uomo, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per le cure del caso con un trauma cranico ed una frattura scomposta ad una gamba. Non è in pericolo di vita.