Perde il controllo dell'auto e finisce in un fosso: trauma cranico per un ferito

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18.10 lungo la Provinciale 20, a circa 2 chilometri da Modigliana. Un'auto, mentre procedeva in direzione Tredozio, è uscita di strada, finendo prima nel fossato che costeggia la carreggiata, per poi tornare sul piano viario. Ad avere la peggio è stato il passeggero della vettura, che nell'impatto ha riportato un trauma cranico. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Bologna, è stato trasportato all'ospedale "Maggiore", nel capoluogo felsineo. Per ricostruire la dinamica dei fatti sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Forlì.