Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la cancellata di un'abitazione

Ha perso il controllo dell'auto, finendo contro la cancellata di un'abitazione. Paura nella tarda serata di martedì in via Ravegnana per un incidente stradale verificatosi intorno alle 23. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, l'uomo, che percorreva l'arteria provenendo da Ravenna, ha perso il controllo della berlina sulla quale viaggiava, una "Alfa Romeo Giulia", schiantandosi contro la cancellata di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, ma fortunatamente l'automobilista è uscito dalla vettura sulle proprie gambe in stato confusionale. Assistito dal personale medico, è stato trasportato per accertamenti all'ospedale "Morgagni-Pierantoni".

