Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: trasportato al Bufalini

E' stato trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena un forlivese di 67 anni incappato venerdì mattina, poco prima delle 12, in un incidente stradale in via Del Canale. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, finendo contro un palo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre il ferito dall'abitacolo, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica. Dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato al nosocomio cesenate specializzato in traumi.

