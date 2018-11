Perde il controllo dell'auto in curva, sbatte contro un muretto e si ribalta: paura per un 22enne

Tanto spavento e fortunatamente lievi lesioni per il giovane conducente di una "Volkswagen Golf", incappato lunedì sera in un rocambolesco schianto lungo la Tosco Romagnola a Rocca San Casciano. Il giovane, un 22enne di Castrocaro, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, stava percorrendo l'arteria in direzione Forlì, quando, giunto in corrispondenza del chilometro 164+300, nell'affrontare una curva, ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un muretto, per poi cappottarsi. L'automobilista è uscito sulle sue gambe dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il 22enne, mentre contemporaneamente i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato. Il ragazzo, trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni", ha riportato lesioni non gravi.