Perde olio da cucina sulla strada, due scooteristi scivolano in rotonda

Ci sono stati disagi alla trafficata rotonda dell'Ospedaletto nel pomeriggio di lunedì. Ad innescare una serie di incidenti stradali, per fortuna lievi, è stata l'improvvisa perdita di carico da un autocarro che stava percorrendo la rotonda tra la via Ravegnana , via Cervese e via Somalia, all'altezza della “Taverna verde”, intorno alle 16,30. Sull'asfalto sono colati da un fusto diversi litri di olio alimentare per cucina. Questo ha reso viscido il fondo stradale, causando la caduta, nel giro di pochi minuti di due persone a bordo di due scooter: una donna e un uomo. Il conducente si è subito accorto della perdita ed è tornato indietro per segnalare il pericolo, ma i due incidenti, nel frattempo, si erano già verificati, per fortuna con poche conseguenze per i protagonisti. Sul posto si è portata un'ambulanza del 118, ma entrambi hanno firmato il rifiuto delle cure e hanno ripreso la loro strada.

E' intervenuta anche la Polizia Municipale che ha impedito il transito nell'area interessata dallo sversamento, senza chiudere la strada, ma con un restringimento che ha causato alcune difficoltà al traffico. Presenti anche i vigili del fuoco per la pulizia del fondo stradale e una pattuglia della Polizia di Stato per la gestione del traffico.