Falciata sulle strisce pedonali da un'auto: è in gravi condizioni

Falciata da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato in via Bertini, tra via Golfarelli e via Balzella, vicino alla tabaccheria. Il fatto è avvenuto poco dopo le 18. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione, la donna, una 55enne residente nella zona, con la bici condotta a mano, stava attraversando sulle linee zebrate, quando è stata colpita da una "Opel Corsa" vecchio modello condotta da un anziano, che procedeva in direzione del forese.

A seguito dell'impatto con il parabrezza dell'utilitaria, la malcapitata è rovinata malamente sull'asfalto, riportando gravi lesioni. Subito è stato dato l'allarme al 118. Sul posto gli operatori di "Romagna Soccorso" sono giunti con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. La ferita, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'automobilista, sotto shock, è stato portato al nosocomio forlivese. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dalla Polizia Municipale.