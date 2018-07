Esplode un pneumatico: bisonte della strada lo centra e perde il carico di pesche

Mattinata di disagi, quella di venerdì, lungo il tratto di autostrada tra Faenza e Forlì. Il personale della polizia Autostradale è intervenuto in A14 nei pressi del casello di Faenza dove era scoppiato il pneumatico a un camion. Il mezzo pesante si è così portato nella piazzola per fermarsi in sicurezza ma, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, un secondo autotreno carico di pesche che ha centrato in pieno la gomma e ha iniziato a sbandare fino a perdere parte del carico che si è sparso sull'asfalto.

La frutta ha invaso completamente le corsie di sorpasso rendendo, di fatto, impraticabile l'A14 in direzione di Bologna. Non si sono registrati ulteriori incidenti ma, per permettere la pulizia e lo sgombero dei mezzi, gli addetti di Autostrade per l'Italia hanno dovuto lavorare fino alle 13, con la chiusura totale per 10 minuti della circolazione, causando non pochi disagi e code fino a 4 chilometri.