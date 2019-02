Sciagura stradale, scontro con un camioncino: centauro perde la vita sul colpo

E' morto sul colpo. Sciagura stradale nel primo pomeriggio di venerdì al confine tra il territorio forlivese e quello cesenate. Piero Valzania, 67 anni, ha perso la vita a seguito delle gravi lesioni riportate nello scontro con un camioncino cassonato equipaggiato di una gru avvenuto poco prima delle 15 in via Santa Maria Nuova a Provezza, frazione del comune di Cesena.

L'esatta dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale malatestiana, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Pare - ed è in fase d'investigazione - che il mezzo stesse uscendo da un'area privata quando si è consumato il tragico impatto col centauro. La sua Honda Sh300 ha impattato contro la parte posteriore del furgone, un mezzo cassonato con gru superiore ai 35 quintali. Violento l'urto, che ha lasciato morto sul colpo il 67enne, residente a poca distanza, ma già nel territorio del comune di Bertinoro, nelle campagne di Santa Maria Nuova.

Nello scontro il conducente del due ruote è rimasto "impigliato" al proprio mezzo, perdendo subito conoscenza. Immediato l'allarme al 118. Dalla sala operativa di "Romagna Soccorso" è stata attivata un'ambulanza e l'elimedica dall'elisoccorso di Ravenna per velocizzare le operazioni. Ma purtroppo per il malcapitato motociclista non c'era già più nulla da fare. L'elicottero giallo è atterrato in un vicino campo, ma per il ferito gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Particolarmente critica la scena che si è presentata al conducente dell'autocarro, un 53enne residente nel posto: subito nell'immediatezza del fatto ha constatato che la persona deceduta era un suo conoscente.