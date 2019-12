Travolge un 36enne sulle strisce pedonali e scappa. Caccia al pirata della strada. Morto un cane

Travolto da un'auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente si è verificato nella tarda serata di domenica in viale dell'Appennino, a pochi passi dal Parco Urbano. Il malcapitato, un 36enne invalido, è stato trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita nonostante le varie fratture riportate. Non ce l'ha fatta invece il cane che portava a passeggio, un pastore tedesco.

Il fatto si è verificato intorno alle 21.30. Sulla dinamica indagano gli agenti dell'Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno raccolto le prime testimonianze. Saranno anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza (nei pressi del punto del sinistro c'è un distributore di benzina). A travolgere l'uomo e l'amico a quattro zampe, regolarmente sulle linee zebrate all'altezza di via Pertini, un'utilitaria color chiaro, a quanto pare una "Fiat Punto" vecchio modello. L'automobilista, anzichè fermarsi, si è allontanato velocemente, facendo perdere le proprie tracce.

Foto di repertorio