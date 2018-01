Provoca incidente e scappa, rintracciato dalla polizia in autostrada e denunciato

A Rimini, durante la trascorsa nottata il conducente di un veicolo che aveva provocato un incidente con feriti in via Rapallo, era scappato senza prestare soccorso; segnalati dalla pattuglia della Polizia Municipale intervenuta sul posto modello e colore dell’autovettura, questa è stata intercettata in autostrada corsia nord da una pattuglia della Polizia Stradale all’altezza del mobilificio Valentini ferma sulla corsia di emergenza; identificato il conducente, un 54enne residente in provincia di Forlì, è stato poi accompagnato negli Uffici della Sezione Polstrada poiché si è rifiutato di sottoporsi ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcool o sostanze stupefacenti e per questo denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre la Polizia Municipale di Rimini ha recuperato l’autovettura, di proprietà di una società di noleggio e denunciato l’uomo per omissione di soccorso.