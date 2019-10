Travolto sulla Bidentina mentre attraversa sulle strisce: studente in gravi condizioni

Trasportato d'urgenza al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Uno studente 17enne è rimasto ferito nella prima mattinata di giovedì in un incidente stradale verificatosi lungo la Bidentina, a San Colombano. Da una prima dinamica dei fatti (il tutto è al vaglio ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola), il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata dell'autobus, quando è stato travolto da una "Citroen C3", condotta da una sessantenne, che procedeva in direzione monte. Il malcapitato pedone è finito sul lato destro del parabrezza, come evidenzia il "cratere" formatosi sul vetro, per poi rovinare per terra.

L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto poco dopo le 7.20. Sul posto gli operatori di "Romagna Soccorso" sono giunti con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al nosocomio cesenate specializzato in traumi. I medici si sono riservati la prognosi.