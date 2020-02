Rocambolesco schianto: sbanda e finisce contro un albero ed un'auto

Rocambolesco incidente stradale sabato pomeriggio in viale Spazzoli, in corrispondenza dell'incrocio con viale Bolognesi. Un ottantenne stava percorrendo l'arteria al volante di una Peugeot, quando, per cause al vaglio della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, è sbandato verso destra finendo per concludere la corsa contro un albero ed una "Audi" ferma all'incrocio semaforico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. Illeso il conducente della berlina, mentre l'anziano è stato trasportato all'ospedale per gli accertamenti del caso: non si esclude che al momento del sinistro abbia avuto un malore.