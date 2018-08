Rocambolesco schianto sulla Tosco-Romagnola: suv finisce ruote all'aria

Rocambolesco incidente stradale giovedì mattina a Rovere lungo la Statale 67 "Tosco-Romagnola", in corrispondenza dell'incrocio di Terra del Sole. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, un 64enne forlivese alla guida di una "Audi Q2" è finito ruote all'aria, a quanto pare per evitare una vettura che stava svoltando.

Nel sinistro sono stati abbattuti cinque metri di recinzione metallica. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri