Ruota si sfila da un camion e fa lo slalom tra gli automobilisti

Singolare intervento venerdì pomeriggio degli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì lungo la carreggiata nord dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel territorio del Comune di San Mauro Pascoli, per soccorrere il conducente di un autocarro Iveco che aveva dovuto fare i conti con la perdita di una ruota gemellare completa di cerchione. Il conducente nonostante la non più tenera età, un forlivese ottantenne, ha avuto la prontezza di mantenere il controllo del veicolo riuscendo ad accostarsi a destra prima che l'altra gomma si sfilasse. Il pneumatico intanto ha proseguito imperterrito da solo, facendo lo slalom in mezzo agli automobilisti esterrefatti per circa un chilometro, fino ad appoggiarsi al muretto centrale. Per la sua rimozione la pattuglia ha organizzato un servizio di safety-car per rallentare il traffico, mentre altri agenti e personale autostrade hanno spostato il pesante oggetto a destra.