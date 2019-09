Scarta all'improvviso a sinistra e sbatte contro l'argine del Ronco

L'hanno visto scartare improvvisamente a sinistra, appoggiandosi nella banchina a margine della carreggiata. Incidente lunedì pomeriggio, intorno alle 17, lungo la Ravegnana all'altezza di Durazzanino. Un 38enne stava percorrendo alla guida di un furgone cassonato l'arteria in direzione Forlì, quando ha invaso la corsia opposta, urtando l'argine terroso che costeggia il Ronco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, che hanno soccorso il conducente. Fortunatamente le sue condizioni non destavano preoccupazione. Al vaglio degli agenti del reparto infortunata della Polizia Locale le cause del sinistro. Non si esclude anche l'ipotesi di un improvviso malessere.