Schianto all'incrocio tra un'auto e una moto: motociclista in ospedale

Un incidente si è verificato martedì mattina, intorno alle 8.30, su via Risorgimento all'altezza del civico 112 all'incrocio con via Curiel. Per cause al vaglio della sezione infortunistica della Polizia municipale di Forlì, intervenuta sul sinistro, un'auto e una moto sarebbero venute a collisione. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno trasportato il motociclista all'ospedale di Forlì. Le condizioni di entrambi, tuttavia, non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni.