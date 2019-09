Si schianta contro un furgone e resta incastrato sotto un'auto: grave un motociclista

Brutto incidente nel pomeriggio di domenica a Ronco di Forlì, alla rotonda tra viale Roma e viale Bidente. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento, sono stati un 59enne a bordo di una moto e un 63enne alla guida di un furgoncino. Nel violento urto, il motociclista è rovinato sull'asfalto scivolando sotto un terzo veicolo, un'auto che non è rimasta però coinvolta nell'incidente.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, che hanno estratto il ferito da sotto l'auto, e il personale del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale il centauro è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, con codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale di Forlì.