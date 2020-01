Rocambolesco schianto in A14: auto finisce nell'area verde dello svincolo

Serie di incidenti nella prima mattinata di lunedì nel tratto forlivese dell'A14. Il primo è avvenuto intorno alle 7.50 in corrispondenza dello svincolo di Forlì, carreggiata sud. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Pieveacquedotto, una berlina è finita fuoristrada, colpendo la cuspide per poi concludere la corsa nell'area verde tra la rampa, l'autostrada e il ponte d'immissione in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo per soccorrere l'automobilista, che ha rimediato lesioni non gravi. Il secondo sinistro ha coinvolto tre veicoli ed è stato un tamponamento tra Forlì e Cesena Nord. Anche in questo caso vi è stato un solo ferito lieve.