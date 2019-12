Si schianta con l'auto in via Ravegnana: nel sangue alcol quattro volte oltre i limiti

Si era messo al volante con un tasso alcolemico superiore ai 2 grammi per litro, quindi oltre quattro volte il limite di legge fissato in 0,50 grammi per litro, l'automobilista incappato nella nottata tra giovedì e venerdì in un incidente stradale lungo via Ravegnana, a Forlì. Il conducente, un 27enne di nazionalità romena, è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per guida in stato d'ebrezza, oltre a vedersi ritirata la patente e sequestrata la vettura ai fini della confisca.