Schianto all'alba sulla Cervese, auto abbatte anche un palo della luce

Incidente stradale nella notte sulla Cervese, all’altezza di Casemurate nel territorio di Forlì. Poco prima delle 7 di domenica mattina una Ford Fiesta con a bordo un uomo di 30 anni è uscita di strada, forse per l’alta velocità, e si è schiantata nel campo a bordo carreggiata dopo aver tra l’altro divelto un palo della luce. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di rito: l’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata.