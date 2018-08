Schianto all'incrocio: nove persone coinvolte, famiglia intera finisce in ospedale

Famiglia forlivese coinvolta in un incidente a Ravenna. Domenica intorno alle 21.40 si è verificato un incidente in via Dismano all'intersezione via Lunga, in località Osteria. Una Matiz, condotta da un 42enne che viaggiava con la moglie e i due figli di 3 e 5 anni, stava percorrendo via Lunga con direzione Santo Stefano quando, all'intersezione con via Dismano, si è scontrata con un'auto a bordo della quale si trovava una famiglia di cinque persone, residente nel forlivese.

In conseguenza dell'urto, gli occupanti della Matiz sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all'ospedale, con codici di bassa e media gravità. Sul posto si è reso necessario l'invio di una pattuglia per viabilità, che è stata ripristinata dopo l'arrivo del carro attrezzi verso l'una di notte. L'esatta dinamica è al vaglio dell'Ufficio Infortunistica della Municipale di Ravenna, intervenuto per i rilievi di legge.