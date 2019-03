Pauroso schianto sulla Lughese: scontro tra auto, una si ribalta e impatta contro un albero che crolla

La Lughese è stata teatro di un pauroso incidente verificatosi nel cuore della mattinata di venerdì a Villafranca. Sono rimaste coinvolte nello schianto due auto, una delle quali è cappottata schiantandosi contro un albero che è crollato. Il botto si è consumato poco dopo le 11. La dinamica della carambola è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un "Range Rover" stava percorrendo l'arteria in direzione di Lugo.

Da via Portolani si stava immettendo una "Renault Clio" che il conducente del "Rover" non è riuscito ad evitare. Inevitabile lo scontro, col fuoristrada che si è ribaltato concludendo la corsa contro un albero, che non ha retto al colpo subìto, crollando sulla carreggiata. Immediata la richiesta d'intervento ai soccorritori: dalla sala operativa del 118 è stata attivata un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna. Il personale sanitario del 118 è stato affiancato dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e alla rimozione dell'albero.

Nello schianto la peggio l'ha riportata il conducente del "Range Rover", trasportato in ambulanza all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Lievi lesioni per l'altro coinvolto. La strada è stata temporaneamente interrotta alla circolazione stradale, con deviazioni in loco.