Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: interviene anche l'elimedica per i soccorsi

Si temeva il peggio per un incidente stradale verificatosi giovedì pomeriggio, poco prima delle 16, a Branzolino. Un forlivese di 68 anni è fino all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano a seguito di un'uscita di strada. L'incidente si è verificato lungo via Pilastrino: secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, l'uomo stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia Ravenna-Forlì, quando ha perso il controllo della sua Nissan finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per liberare il conducente, ed i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna. Fortunatamente le condizioni dell'automobilista sono apparse fin da subito meno gravi di quanto ipotizzato all'inizio. L'automobilista è stato comunque caricato a bordo dell'ambulanza e trasportato all'ospedale per le cure del caso. La Polizia Locale nel frattempo prosegue con gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.