Perde il controllo dell'auto, vola in un campo e cappotta più volte

Ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada e cappottando più volte. Un 43enne è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto lunedì pomeriggio a San Leonardo in Schiova di Forlimpopoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'uomo stava percorrendo via San Leonardo provenendo dalla bretella. Nell'affrontare un tratto caratterizzato da una serie di curve, ha perso il controllo della "Fiat Punto", finendo nella parte opposta rispetto al senso di marcia. La vettura è così volata in un campo, ruzzollando più volte.

SCHIANTO CON CAPPOTTAMENTO: IL VIDEO

L'allarme alla sala operativa del 118 è stato dato poco prima delle 16. Sul posto i sanitari hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre il ferito dall'abitacolo. L'uomo, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Presente in loco anche una pattuglia della Polizia Stradale per la circolazione dei mezzi in transito.