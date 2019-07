Perde il controllo dell'auto ed impatta contro un albero: paura sulla Lughese

Potrebbe essere l'asfalto reso viscido dalla pioggia, ma la dinamica è ancora in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, la causa di un incidente stradale verificatosi lunedì mattina lungo la Lughese. La donna che si trovava al volante di una "Toyota iQ" è rimasta ferita, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L'impatto è stato particolarmente violento e la piccola utilitaria è andata completamente distrutta. L'incidente si è verificato intorno alle 11.45. La conducente stava percorrendo l'arteria in direzione di Forlì, quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura, finendo prima contro un albero sulla destra della carreggiata e quindi di rimbalzo nel fossato sinistro.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo ed i Vigili del Fuoco. Dell'auto non resta che un ammasso di rottami. E c'erano timori per le condizioni della ferita. Ma i soccorritori ed i familiari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. La donna è stata comunque trasportata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per le cure del caso. Quasi contemporaneamente si è verificato un altro incidente in via Gorizia, all'altezza dell'intersezione con via Filzi. Si è trattato di un tamponamento tra auto. Sul posto due ambulanze di "Romagna Soccorso", ma ferite lievi. Anche in questo caso ha operato la Polizia Locale per i rilievi del caso.