Perde il controllo dell'auto e si schianta nel fosso: ferito un anziano

E' finito nel fosso con la sua utilitaria, riportato delle di media gravità lesioni. Un forlivese di 78 anni è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi giovedì mattina, intorno alle 9, in via Pilastrino, nella zona di Branzolino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Locale di Forlì, l'uomo procedeva in direzione di Ravenna, quando ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi nel fossato alla sua sinistra.

Temendo gravi conseguenze fisiche per l'automobilista, la sala operativa di "Romagna Soccorso", oltre all'ambulanza, ha attivato anche l'elimedica. Dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì.