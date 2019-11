Colpisce due auto e poi si cappotta nel fosso: pauroso incidente

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Sabato pomeriggio una donna a bordo di un fuoristrada Suzuki che procedeva su viale dell'Appennino da monte verso mare, ha messo la freccia a destra per svoltare: la ragazza che era dietro di lei, a bordo di una Lancia Musa, non si è accorta della freccia e, per cercare di evitare di colpirlo, ha sterzato, colpendo il fanale posteriore del fuoristrada e cappottandosi poi nel fosso sul lato opposto della strada. Nell'invadere la corsia opposta, ha inoltre sbattuto contro un'Alfa Romeo con a bordo una coppia. Fortunatamente tutti e tre gli automobilisti sono usciti indenni dal sinistro. Sul posto i Vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e i Carabinieri per i rilievi di Legge.