Perde il controllo e si schianta, l'auto prende fuoco: salvato dalle fiamme

Ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro un muretto di un'abitazione dove si trovano collocati i contatori della luce e del gas. E nell'impatto il mezzo ha preso fuoco, sviluppando una densa colonna di fumo. Grave incidente nella tarda mattinata di lunedì nel centro di Fratta Terme. Il sinistro si è verificato intorno alle 11 lungo via via Trò Meldola. L'automobilista, un 45enne, alla guida di una "Dacia Dokker", stava percorrendo l'arteria in direzione monte, quando, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri di Bertinoro, è finito contro un muretto di un'abitazione.

Qualcuno in transito ha subito soccorso il ferito, estraendolo dalle fiamme ed evitando guai peggiori. Da lì a poco le lingue di fuoco hanno infatti avvolto il mezzo, distruggendolo. Immediato l'allarme al 115 e al 118. Dalla sala operativa di "Romagna Soccorso" è stato attivato l'intervento anche dell'elimedica da Ravenna per velocizzare le operazioni di assistenza al ferito. Quest'ultimo, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. I Vigili del Fuoco del comando provinciale hanno provveduto ad estinguere il rogo.