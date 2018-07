Schianto contro un'auto: centauro trasportato al Bufalini con l'elimedica

E' finito al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo un incidente. Un modiglianese di 50 anni è rimasto ferito in modo grave in uno schianto avvenuto lungo via Marzeno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il centauro stava percorrendo l'arteria in sella ad una Yamaha quando, da una strada laterale, si è immessa una "Nissan Micra" condotta da una donna.

Il motociclista non è riuscito ad evitare l'improvviso ostacolo, impattando contro la piccola utilitaria. L'allarme al 118 è scattato intorno alle 18.30 Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica. Il cinquantenne, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Bufalini" di Cesena.