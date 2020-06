Incidente con la moto durante la lezione di scuola guida: 17enne trasportato al Bufalini

Era impegnato in una lezioni di scuola guida con la moto quando è incappato in uno scontro con un’auto. Un forlivese di 17 anni è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato venerdì pomeriggio, intorno alle 15.30, in via Ribolle, nei pressi del pattinodromo. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista, al volante di una "Dacia Logan", proveniva da viale dell'Appennino, quando è avvenuto lo scontro con la moto dell'apprendista centauro, una "Suzuki Van Van", che a quanto pare era impegnato in una svolta a sinistra per immettersi in un piazzale interno, alle spalle del "Parco Sirotti", seguita a distanza dall'istruttore della scuola guida.

A seguito dell'impatto, avvenuto a bassa velocità, il minore è rovinato sull'asfalto, riportando delle lesioni. Immediata la richiesta d'intervento al 118, che ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al nosocomio cesenate per le cure del caso.