Schianto tra un'auto e una moto sulla Cervese: centauro in ospedale

Incidente sulle strade del ravennate al confine col forlivese. Mercoledì sera, poco dopo le 19, un 76enne che stava viaggiando su via Cervese a bordo di una Fiat Cubo, provenendo da Cervia, nell'immettersi nel parcheggio del civico 56 all'altezza di via Ariona non si è accorto che dal senso opposto proveniva una moto, una Yamaha Tdm, condotta da un 60enne. Nello scontro il motociclista è sbalzato a terra ed è rimasto incosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno poi trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia locale di Ravenna, che ha gestito il traffico a senso unico alternato.

Foto Massimo Argnani