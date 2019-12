Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: ferito un 79enne

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un albero. E' stato trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, per un grave trauma ad una caviglia, il 79enne di Fiumana rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto giovedì sera, intorno alle 21.30, lungo la Provinciale Del Rabbi, tra Predappio e Fiumana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, l'uomo, al volante di una "Fiat Panda" vecchio modello, stava percorrendo la Provinciale in direzione valle, quando, per cause in via d'accertamento, ha scartato verso destra, finendo per sbattere contro un albero in corrispondenza del chilometro 9+800.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno liberato dall'abitacolo il ferito per sottoporlo alle prime cure del caso. Quindi è stato trasportato al "Trauma Center" del nosocomio cesenate. Inizialmente era stato richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, poi non più necessario. Gli uomini dell'Arma hanno provveduto a coordinare anche la viabilità, scarsa in quel momento.