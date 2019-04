Perde il controllo dell'auto, si ribalta fuori strada e resta incastrata nell'abitacolo: salva

Tanto spavento e qualche ferita, per fortuna non grave. Sono le conseguenze di un incidente stradale verificatosi mercoledì pomeriggio poco dopo le 16.30 a Carpena in via Brando Brandi. La conducente, un'anziana forlivese di 82 anni, stava percorrendo al volante di un'utilitaria l'arteria provenendo da via Decio Raggi, quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese è finita fuori strada, cappottandosi.

Per estrarla dall'abitacolo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando di viale Roma, giunti rapidamente sul posto su segnalazione del 118. Una volta liberata dall'auto, la donna è stata affidata alle cure del personale di "Romagna Soccorso", che ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. La ferita, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di media gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Le sue condizioni non sono gravi.