Perde il controllo dell'auto, sbatte e finisce ruote all'aria nel sottopasso

Rocambolesco schianto mercoledì sera, intorno alle 22.30, in via Vespucci, in corrispondenza del sottopasso ferroviario. Una 43enne di nazionalità ucraina è rimasta ferita dopo un incidente con cappottamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, la donna stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia centro-forese, quando, pare dopo aver urtato il muretto in cemento alla propria destra prima del sottopasso, ha perso il controllo della vettura, una "Mercedes Classe A", finendo ruote all'aria sul fianco lato guidatore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, oltre ai Vigili del Fuoco. La ferita, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.