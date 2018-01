Perde il controllo dell'auto e finisce nella scarpata: pauroso schianto sulla Bidentina

Ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, finendo nella scarpata che costeggia la carreggiata e cappottandosi. Pauroso incidente stradale nel cuore della mattinata di martedì lungo la Provinciale Bidentina, all'altezza di Cusercoli, in corrispondenza dell'incrocio di Monte Aglio. Il conducente, un ottantenne della zona, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri di Civitella, è finito fuori strada in un tratto rettilineo, con la vettura che si è ribaltata a seguito dell'impatto con la vegetazione.

La richiesta d'intervento al 118 è giunta poco prima dell 10.30. Sul posto i sanitari di "Romagna Soccorso" hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica decollata da Ravenna, affiancata dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena intervenuti con tre mezzi. Il ferito è stato liberato dall'abitacolo dai sanitari e sottoposto alle prime cure del caso. Quindi è stato caricato sull'elisoccorso e trasporto al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è fortunatamente in pericolo di vita.

Sull'origine del sinistro al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell'improvviso malore. Gli uomini dell'Arma hanno richiesto, come da prassi, le analisi del sangue per chiarire se al momento del sinistro si trovasse o meno alla guida sotto l'effetto dell'alcol.