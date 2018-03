Schianto con lo scooter contro un'auto in sosta: grave un 51enne

Ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava, schiantandosi contro un'auto in sosta. Un 51enne di Predappio è rimasto ferito in un incidente avvenuto martedì sera, intorno alle 21, in via Della Costituzione, all'altezza della rotonda di Collina, lungo il tratto che conduce in viale dell’Appennino, a Grisignano. L'esatta dinamica dei fatti é al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, che hanno proceduto ai rilievi di legge. L'uomo si trovava in sella ad un "Gilera Runner", quando improvvisamente è finito contro una "Mercedes classe A" ferma temporaneamente a bordo strada a ridosso di un'abitazione. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 (allertati dall'automobilista e dai residenti), che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, e ttrasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.