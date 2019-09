Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: ancora un incidente sulla Lughese

Ha perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava e si è schiantata contro un albero. Paura nella tarda mattinata di lunedì per un'automobilista incappata in un incidente, fortunatamente dalle conseguenze non gravi, lungo la Lughese, a San Tomè. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. La donna, nonostante l'impatto che ha danneggiato seriamente la "Volkswagen Polo", è uscita sulle sue gambe dall'abitacolo. A soccorrerla i sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'auto.