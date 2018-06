Schianto e auto bloccate in corsia centrale, entra in azione la "safety car". Code in A14

Disagi martedì sera in autostrada A14 nella carreggiata sud, tra Faenza e Forlì, a 4 chilometri dal casello forlivese. Intorno alle 19 due vetture sono entrate in collisione, con un tamponamento avvenuto nella carreggiata centrale, dove poi le auto sono rimaste bloccate, causando problemi e pericolo al traffico che sopraggiungeva di dietro. Per la ricostruzione del sinistro è al lavoro la Sottosezione Polizia Stradale di Forlì intervenuta con due pattuglie. Una Renault Megane condotta da un cesenate 45enne ha tamponato violentemente una Mercedes, con a bordo una famiglia maceratese, condotta da una 32enne. Illese le persone della Mercedes, mentre il cesenate ha riportato ferite di media gravità dovute al contraccolpo dell'airbag e della cintura di sicurezza.

L'uomo è riuscito a scendere da solo assistito dalle altre persone e da un provvidenziale autotrasportatore che si è fermato e con il suo camion ha deviato il traffico dato che le auto sono rimaste bloccate in corsia centrale con la Renault letteralmente incastrata nella Mercedes . Gli agenti sono intervenuti operando una safety-car, rallentando il traffico e bloccandolo all'altezza del sinistro. Prima che i veicoli venissero spostati sono state segnalate code arrivate a circa 4 km di lunghezza. Il ferito è stato portato all'ospedale di Forlì in ambulanza con codice di media gravità. La situazione si è normalizzata alle 21 dopo la completa rimozione dei mezzi.