Si schianta nel fosso e resta intrappolato nell'auto: è in prognosi riservata

Brutto incidente stradale tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di giovedì a San Pietro ai Prati, nel comune di Forlimpopoli. In corrispondenza dell'incrocio tra via Tagliata e via Torricchia, un 74enne, alla guida di una "Fiat Punto", ha perso il controllo della vettura, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata e quindi con la parte anteriore contro la struttura in cemento a margine dello stesso. Per estrarre il ferito dall'abitacolo, rimasto intrappolato, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato anche con l'ausilio di una autogru.

Stabilizzato dal personale del 118, è stato trasportato con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove i medici si sono riservati la prognosi. Non è in pericolo di vita. Per ricostruire la dinamica del sinistro, che non ha visto coinvolti altri mezzi, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radomobile della Compagnia di Meldola.