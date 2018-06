Drammatico schianto frontale vicino all'ospedale: una persona gravemente ferita a "Bufalini"

Uno schianto frontale tra due auto ha causato tre feriti, di cui uno particolarmente grave. E’ il bilancio dell’incidente stradale che si è consumato domenica pomeriggio intorno alle 18,30 in via del Guado, all’altezza dell’intersezione con via Borghina, praticamente ad un centinaio di metri dall’accesso del pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Ad entrare in collisione sono state due vetture, una Fiat Grande Punto condotta da un giovane di circa 20 anni, e una Panda con una coppia di anziani a bordo, entrambi intorno ai 70 anni. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Forlì. Ad aver avuto la peggio è stata la coppia di anziani, la donna è rimasta incastrata nel veicolo ed è stata liberata. Portati tutti al vicino ospedale di Forlì, la persona ferita più grave è stata prelevata dall’elimedica giunta da Ravenna all’ospedale di Forlì, e condotta al Trauma Center specializzato dell’ospedale “Bufalini” di Cesena.

