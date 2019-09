Furgone ribaltato all'uscita del tunnel del Foro Boario: ancora un incidente in tangenziale

Il tunnel della Tangenziale Nord-Est di Forlì, all'altezza del Foro Boario, temporaneamente chiuso al traffico per incidente. Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 16.30. Sul posto la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che ha provveduto a chiudere il tratto interessato per motivi di sicurezza, ed un'ambulanza del 118. Per cause in fase d'accertamento, un furgone è finito ruote all'aria all'altezza del chilometro 6, tra la fine della galleria che attraversa via Ravegnana e la sponda in cemento che delimita l'ingresso dei mezzi da via Bertini. Nessuna grossa conseguenza fisica per il conducente. Il traffico ha subìto rallentamenti, con la circolazione deviata in via Ravegnana. Conclusa la problematica la strada è stata riaperta.