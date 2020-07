Schianto in moto sulla Tosco-Romagnola: ferito un 28enne forlivese

Un motociclista forlivese di 28 anni è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi nella prima serata di lunedì in località Valbura lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, il giovane si trovava in sella ad una Suzuki GSX 1000, quando ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi a bordo strada in corrispondenza del chilometro 153+550.

Il centauro è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con l'elimedica ed un'ambulanza. Dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso.