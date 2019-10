Pauroso schianto sulla Lughese: schianto contro due alberi, cappottamento e frontale evitato per un soffio

Pauroso schianto mercoledì pomeriggio sulla Lughese. E' di due feriti il bilancio di un incidente verificatosi poco dopo le 15.30 a San Martino in Villafranca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, una "Honda Civic Typer R", con a bordo un 39enne ed un 47enne, stava percorrendo l'arteria da Forlì verso il forese, quando improvvisamente il conducente 47enne ha perso il controllo del mezzo, impattando contro un albero che costeggia la carreggiata. A seguito dell'urto la vettura è finita per sbattere contro un altro albero, per poi concludere la corsa cappottando.

Il tutto si è verificato mentre dalla corsia opposta stava sopraggiungendo un'altra vettura. Il frontale è stato tuttavia evitato per una manciata di secondi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo gli occupanti dell'auto ed affidarli alle cure dei sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze, l'elimedica e l'auto col medico a bordo. I feriti, dopo esser stati stabilizzati, sono stati trasportati all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. La strada, dopo esser stata temporaneamente chiusa al traffico, è stata riaperta intorno alle 16.30.