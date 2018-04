Drammatico cappottamento in via Firenze: ragazza muore sul colpo

Sciagura stradale nella periferia di Forlì. Una giovane ha perso la vita in uno schianto verificatosi nel primo pomeriggio di mercoledì lungo la Statale 67 Tosco Romagnola nel tratto che prende il nome di via Firenze. Il dramma si è consumato intorno alle 15.30, in corrispondenza della casa cantoniera. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la conducente stava percorrendo l'arteria al volante di una "Peugeot 207" con direzione di marcia Castrocaro-Forlì. Giunta all'altezza di una curva, ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada e cappottando. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo alla ragazza, morta sul colpo dopo esser stata sbalzato dall'abitacolo. Subito è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i Vigili del Fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.