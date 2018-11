Dopo il tamponamento l'auto colpisce un palo e si ribalta: muore volto noto forlivese

Le strade del forlivese si tingono ancora di sangue. Incidente dal drammatico esito mortale nella prima serata di sabato, intorno alle 19.15, in via Bidente a Carpena, all’altezza di via Farazzano, dove ha perso la vita il 54enne Benedetto Maria Giorgi. Si tratta di un volto noto conosciuto in città avendo per anni rivestito la carica di magitrato onorario al tribunale di Forlì. A quanto sembra da una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli agenti della Polizia Municipale, una Mercedes Classe A condotta da un ragazzo di Meldola di 25 anni ha tamponato violentemente una Dacia Sandero condotta da Giorgi. L’impatto è stato violentissimo: la Sandero è finita fuori strada andando ad impattare contro un palo, per poi cappottarsi e fermarsi al centro della carreggiata. Nell’urto, invece, la Mercedes Classe A ha proseguito fino ad adagiarsi contro il guardrail.

L’incidente è apparso subito gravissimo: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare ed è spirato nonostante il prodigarsi degli uomini del 118. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e per aiutare i sanitari ad estrarre i feriti dalle auto. Il 25enne è stato trasportato all'ospedale Morgagni-Pierantoni per gli accertamenti del caso. La sua posizione è al vaglio della magistratura (informata dei fatti il pubblico ministero Lucia Spirito). Verranno eseguiti gli esami di rito al giovane meldolese per capire se, al momento del sinistro, fosse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.