Strade di sangue, una tragedia dietro l'altra: perde la vita un altro ciclista

Un'altra sciagura stradale dopo quelle costate la vita al volto noto del centro storico Cristina Malandri e allo studente 17enne Alessandro Mattioli. A perdere la vita una sessantenne forlivese, nello scontro con un furgone. Il dramma si è consumato lunedì mattina, poco dopo le 12.30, in via Castello a Ducenta, frazione ravennate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima percorreva l'arteria da Forlì verso San Pietro in Vincoli, quando, giunto all'intersezione con via San Paolo è finito contro un furgone, condotto da un 50enne della zona, che procedeva su via San Paolo verso la Ravegnana.

Nel violento urto il ciclista è stato sbalzato a qualche metro di distanza. L'uomo, fin da subito rimasto incosciente, è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza ed elimedica, ma nonostante i tentativi di rianimazione alla fine i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, informato il pubblico ministero di turno Marilù Gattelli. Il conducente del furgone verrà sottoposto agli esami tossicologici e alcolimetrici del caso.

Foto Massimo Argnani