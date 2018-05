Schianto fatale contro l'auto, le indagini: nessun segno di frenata

Gli agenti del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese hanno concluso i rilievi dell'incidente costato la vita al 57enne Gabriele Poletti. Il dramma si è consumato martedì pomeriggio, intorno alle 17.30, nel tratto rettilineo di via Bidente, uello nei pressi del lago del Sole, un pezzo di strada stretto la tra campagna e la parte finale della pista dell'aeroporto "Ridolfi" , tra il Ronco e Carpena.

Poletti stava percorrendo l'arteria in direzione Meldola in sella ad una bici da corsa, quando è impattato contro una "Toyota Yaris" ferma a bordo strada. Secondo quanto appurato dalla Polizia Municipale, il 57enne, che indossava regolarmente il caschetto, è finito col capo contro il lunotto posteriore dell'utilitaria, per poi rovinare per terra. Dai rilievi non sono emersi segni di frenata e malfunzionamenti alla bici. La Municipale ha anche acquisito due testimonianze, che parlerebbero di un ciclista proiettato in velocità sulla sua linea, senza neanche il tentativo di scansare l'ostacolo in mezzo alla strada. L'urto è stato violentissimo, il telaio della bici si è spezzato, il lunotto posteriore è stato sfondato e la lamiera piegata. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il suo cuore si è spento intorno alle 20.

L'automobilista, una cinquantenne forlivese, è stata indagata a piede libero inizialmente con l'accusa di lesioni gravissime (articolo 590 bis), ma, con il decesso del ferito, è presumibile l'aggravamento del reato in "omicidio stradale" (articolo 589). Alla donna è stata ritirata anche la patente. La vettura era in sosta in un punto non consentito. Gli atti sono stati consegnati al magistrato di turno. Poletti, 57 anni, uno dei soci fondatori di "Wizard", l'azienda informatica con sede in via Bertini, lascia la moglie ed un figlio.