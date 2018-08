Sciagura stradale nella notte, auto si ribalta in un fosso: perde la vita un 19enne

Sciagura stradale nel cuore della nottata tra domenica e lunedì sulle strade della Romagna. Un 19enne di Santa Maria Nuova, Marco Ugolini, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte a San Carlo, nel Cesenate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima viaggiava come passeggero a bordo di una "Ford Fiesta" e si trovava in compagnia di altri quattro ragazzi, suoi coetanei.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo nell'affrontare una curva in via Montebellino, una tortuosa strada di collina verso Formignano. Particolarmente drammatica la dinamica dello schianto: l'auto è finita prima violentemente contro un albero e poi fuori strada, ribaltandosi più volte e terminando la corsa nel fossato che costeggia la carreggiata, "impiantata" col muso nel fosso. L'impatto non ha lasciato scampo al 19enne bertinorese, che è deceduto sul colpo. Il giovane si trovava nel posto del passeggero anteriore, il punto in cui il veicolo ha impattato contro l'albero.

CHI ERA LA VITTIMA: IL DOLORE DEGLI AMICI

Illesi gli altri occupanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto sul posto. Lievi ferite e in gran parte già dimessi gli altri feriti. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimuovere la salma e mettere in sicurezza l'auto incidentata.

La dinamica del sinistro è al vaglio ai Carabinieri di Borello, che hanno proceduto ai rilievi di legge. La dinamica è ancora al vaglio dei militari. Si ipotizza una velocità non commisurata alla situazione della strada, che comunque a quell'ora non era più bagnata nonostante le piogge della domenica mattina. Ai primi test di controllo, il conducente dell'auto non è stato trovato positivo ad alcol o droghe.