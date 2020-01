Le strade del forlivese tornano a macchiarsi di sangue: auto si schianta, muore una persona

Sciagura stradale nella prima serata di venerdì. Un 65enne di Castrocaro ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto poco prima delle 18.30 in via Biondina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, la vittima viaggiava al volante di una "Fiat 500" direzione monte, quando, per cause in fase d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi nella scarpata che costeggia la carreggiata.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il personale di "Romagna Soccorso" ha constatato il decesso sul luogo dell'evento. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge.